미국의 지역 내 만행이 계속되는 한 호르무즈 해협은 폐쇄된다

ABNA 통신에 따르면, IRGC 공보부는 성명에서 호르무즈 해협 남쪽의 불안전한 항로를 통과하려 했던 위반 유조선 2척이 폭발로 인해 대형 화재를 일으키고 정지되었다고 밝혔다.

성명 전문은 다음과 같다:

폭군을 산산조각 내시는 신의 이름으로.

이슬람 이란의 신실하고 일어선 국민들이여! 전능하신 신의 도움을 구하며, 통찰력 있고 굳건한 여러분 국민으로부터 영감을 받아, 혁명수비대 해군의 용감한 전사들은 호르무즈 해협 통제 임무를 계속 수행하고 있습니다.

몇 시간 전, 아동 학살자인 미군에게 속아 호르무즈 해협 남쪽의 위험한 항로를 통과하려 했던 위반 유조선 2척이 폭발로 인해 대규모 화재가 발생하여 멈췄습니다. 구조 부대가 이 선박들의 승무원을 해당 지역에서 대피시키고 있습니다.

혁명수비대 해군은 해운 회사들에 다시 한번 경고합니다: 승무원과 선박의 안전에 주의하고, 미군의 허위 정보를 신뢰하지 말며, 오염되고 위험한 항로를 피하십시오.

미국의 지역 내 만행이 계속되는 한 호르무즈 해협은 폐쇄되며, 이 지역에서 석유와 가스는 한 방울도, 화학 비료 한 포대도 수출되지 않을 것임은 명백합니다.

해상 위반에 대한 보복 작전이 침략적인 미군 기지들을 대상으로 개시되었으며, 그 결과 보고서는 추후 여러분께 전달될 것입니다.