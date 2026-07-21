미국 관리, 워싱턴의 테헤란에 대한 전면전 재개 가능성 제기

ABNA 통신에 따르면, 복수의 미국 관리들이 폭스 뉴스와의 인터뷰에서 "도널드 트럼프가 이란에 대한 대규모 군사 작전 재개를 명령한다면, 이 작전들은 현재의 공격보다 더 광범위하고 강력할 것"이라고 주장했다.

다른 미국 관리도 같은 방송국에 "중동에 대한 미군 전투기와 군사 장비 추가 배치는 준비 조치이며, 이에 대한 최종 결정은 미국 대통령의 명령에 달려 있다"고 주장했다.

이 미국 관리는 또한 "트럼프가 이란과의 전쟁을 상당히 확대하기로 결정할 경우, 이스라엘이 이 작전에 참여할 가능성이 있다"고 덧붙였다.

이 관리는 미국이 7월 7일 이후 테헤란 근처나 이란의 핵 시설에 대한 공격을 수행하지 않았지만, 대규모 군사 작전으로 복귀할 경우 이 관행이 바뀔 수 있다고 말했다.

한편, 이름이 거론되지 않은 또 다른 미국 관리는 알-자지라와의 인터뷰에서 "트럼프의 현재 초점은 이란이 '양해각서 위반'에 대한 대가를 치르는 것"이라고 주장했다.

이 관리는 또한 미국 대통령이 '호르무즈 해협에서의 지속적인 테러 행위'로 지칭되는 것과 최근 여러 미군 병사의 사망에 대해 이란을 책임 추궁할 의도가 있다고 밝혔다.

그는 "트럼프가 다른 결정을 내릴 때까지 미국의 이란에 대한 파괴적 공격은 계속될 것"이라고 덧붙였다.

그러나 이 미국 관리는 앞선 발언과 모순되는 주장으로 미국과 이란 간의 대화가 여전히 계속되고 있다고 주장했다.