AP통신, 이란과의 전쟁에서 미국 사상자 증가 보도

통신사 아브나의 보도에 따르면, AP통신은 이란과의 전쟁에서 미 육군 사상자의 증가를 보도하고 7월 초 아라비아 해에서 헬리콥터 추락 사고로 미 해군 조종사 1명이 사망했다고 전했다.

그러나 동 통신사는 이 전쟁에서 육군의 공식 사망자 수를 단 14명으로 발표하고 월요일까지 미군 부상자 수가 400명을 넘어섰다고 밝혔다. 미 중부사령부(센트컴)의 팀 호킨스 대변인은 부상자의 대다수가 "외상성 뇌손상(TBI)"을 입었다고 말했다.

미 해군은 당초 7월 1일에 발생한 헬리콥터 추락 사고를 "비상 착륙"으로 묘사하고 비상 상황이 적대적 행동으로 인한 것이라는 징후는 없다고 발표했다. 헬리콥터 승무원 3명은 사고 직후 구조되었다.

이 보고서에 따르면, 부상 군인 총 수는 414명에 달했으며, AP에 따르면 월요일에 이 명단에 추가된 미 공군 병력 1명도 포함된다.

"외상성 뇌손상"은 종종 근거리 폭발(수류탄이나 로켓 폭발까지도)로 인해 발생하며, 군인들의 정신 건강과 인지 능력에 장기적이고 복잡한 영향을 미칠 수 있다. 이 문제는 중동에서의 미국의 최근 전쟁 이후 군인들에게 주요 과제 중 하나가 되었다.

미국은 전쟁 부상자 수를 400명 이상이라고 발표했지만, 센트컴이 부상 유형에 대한 정확한 데이터를 제공하지 않음으로써 미국의 실제 사상자 규모에 대한 불확실성을 남기고 있다. 미국인들은 이전에도, 특히 이란이 아인 알-아사드 기지에 대한 미사일 작전 중에 전쟁에서 실제 손실에 관한 뉴스를 검열한다는 것을 입증했다.