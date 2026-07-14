안사룰라: 예멘은 자국의 권리와 주권을 조금도 양보하지 않을 것

통신사 아브나가 알-마시라 웹사이트를 인용하여 보도한 바에 따르면, 예멘 안사룰라 운동의 정치국 위원 무함마드 알-파라흐는 사나가 특정 항공기로 국가 대표단과 환자들의 귀환 및 사나 공항 착륙을 고집하는 것은 이 나라가 국가적 권리에 대한 commitment와 외부의 어떠한 지시도 거부함을 보여준다고 선언했다.

그는 이 입장이 예멘 지도부가 희생의 정도와 관계없이 국민의 권리를 실현하기 위한 노력에서 후퇴하지 않을 것임을 보여준다고 강조했다.

알-파라흐는 자신의 "X" 플랫폼 개인 계정에서 일련의 트윗을 통해 사나가 예멘 대표단과 환자들의 귀국을 고집하는 것은 조건 부과와 지시를 거부하는 명확한 메시지라고 명시했다.

그는 이 입장이 사나가 국가적 권리 회수를 위한 노력을 계속하고 주권을 훼손하거나 새로운 현실을 강요하는 어떤 해결책도 받아들이지 않을 준비가 되어 있음을 보여준다고 지적했다.

이 안사룰라 고위 간부는 사나가 도전에도 불구하고 예멘 영토에 항공기 착륙을 고집하는 것은 이동의 자유와 환자 및 실향민들의 귀환이 정당하고 양보할 수 없는 권리라는 확고한 신념을 표현하며, 예멘 국민들은 이를 주권 회수와 봉쇄 해제를 위한 전투의 일부로 간주한다고 덧붙였다.