사우디 침략에 맞서는 예멘인들에 대한 이라크 누자바 운동의 지지

통신사 아브나가 알-마시라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 이라크 "누자바" 운동의 군사 부대표인 셰이크 압둘카디르 알-카르발라이는 성명에서 사우디 침략에 맞서는 예멘인들의 영웅적 입장이 이라크 저항과 전 세계 모든 자유인들의 자랑이라고 말했다.

셰이크 알-카르발라이는 이 성명에서 분명히 밝혔다: «종속적인 사우디 정권이 주도하는 와하비즘 침략에 맞서 예멘 안사룰라가 보여주는 영웅적 입장은 전 세계 모든 자유인에게 자랑과 영예의 원천이다.»

그는 덧붙였다: «우리는 그들과 따뜻하게 악수를 하며, 그들이 정당하다고 믿는 전투에서 그들을 지원한다. 왜냐하면 억압받는 자들의 권리는 이 용병들로부터 오직 팔의 힘과 억제 방정식의 부과를 통해서만 빼앗을 수 있기 때문이다.»

누자바의 군사 부대표는 이라크 저항이 «신의 허락 아래, 신이 그분의 정해진 일을 완수하실 때까지 신과 인류의 적에 맞서 싸우는 통일된 전선이자 결속된 조직으로 남을 것»이라고 강조했다.

그는 결론적으로 «승리는 오직 신으로부터 오며, 좋은 결말은 경건한 자들의 것»이라고 분명히 밝혔다.