통신사 아브나의 보도에 따르면, 이란 이슬람 공화국 육군 대변인 모하마드 아크라미니아 준장은 테헤란 시 하니아바드 지역의 "이븐 시나" 광장에서 열린 민중 집회에 참석하여 혁명 지도자와 다른 사령관들의 순교에 대한 애도를 표했으며, 거리에서 국민들이 보여준 저항을 언급하며 말했다: "4개월 이상 동안 여러분 귀한 국민들은 용감하게 광장에 나와 무장 세력을 지원하며 적의 모든 계획을 수포로 돌렸습니다."

그는 덧붙였다: "혁명 순교 지도자의 성스러운 유해 장례식에 여러분 귀한 국민들이 참석한 것도 세계적으로 전례 없는 행사였으며 역사에 기록되었습니다. 이 참석은 독보적인 서사시였으며, 그 문명적 영향은 점차 드러날 것입니다."

아크라미니아 준장은 계속해서 말했다: "광장에서 여러분 귀한 국민들의 열정적인 참석은 이슬람 혁명의 순교 지도자의 길이 계속되고 있음을 보여줍니다. 적은 혁명 지도자와 사령관들을 암살함으로써 체제를 파괴하려 했지만, 광장에서 국민의 존재는 이란 민족이 혁명의 이맘들의 길에 충실함을 보여주었습니다. 국민의 이 충성심과 광장에서의 저항은 적의 사악한 계획을 무력화시켰습니다."

육군 대변인은 발언의 다른 부분에서 이란 내 미국 테러리스트 육군의 최근 범죄를 언급하며 말했다: "미국과 이 나라의 현 대통령은 실제로 부패하고 범죄적인 인물로서 오랜 배신의 역사를 가지고 있습니다. 그들은 혁명 이전인 1332년 모르다드 28일(1953년 8월 19일)에도 이란 국민의 권리 중 하나인 석유 산업 국유화를 견디지 못하고 그 쿠데타를 계획했습니다. 당시에는 이슬람 혁명에 대한 이야기는 전혀 없었습니다. 물론 그들의 이슬람 혁명과 이란 이슬람 공화국 체제에 대한 적대감은 훨씬 더 큽니다. 왜냐하면 미국인들은 근본적으로 이란 국민을 포함한 모든 자유를 사랑하는 민족들의 이익 보장에 문제를 가지고 있으며, 이슬람 혁명은 이란 민족의 독립, 위엄, 자유 추구의 상징이기 때문입니다."

그는 미국인들이 전쟁 종료 각서에서 호르무즈 해협에 대한 이란의 협정을 받아들였으나 위선적으로 새로운 항로를 만들려고 했다고 지적하며 말했다: "이슬람 이란의 무장 세력은 미국인들의 배신에 위엄 있게 맞서, 각서에 명시된 협정 외의 호르무즈 해협에서의 어떤 행동도 이슬람 이란의 단호한 대응에 직면할 것이라고 선언했습니다."