ABNA 통신에 따르면, 센트컴 지역 미군 사령부 참모장 '브래드 쿠퍼'는 현지 시간 화요일 밤 "지난 7일 동안 이란은 의도적으로 7척의 상선을 공격하여 지역 전역의 민간인을 표적으로 삼았으며, 이로 인해 약 12명의 민간인 선원이 사망, 행방불명 또는 부상당했습니다"라고 주장했습니다.

이 미군 고위 관리는 이란에 대한 새로운 공격 라운드를 발표함과 동시에 도널드 트럼프 미국 대통령의 직접 명령에 따른 이란 항구 해상 봉쇄 재개를 발표했습니다. 분석가들은 이 조치를 전장에서의 패배를 만회하려는 필사적인 시도로 평가합니다.

서방 언론조차도 미군이 그러한 봉쇄를 실행하는 데 심각한 기술적, 작전적 어려움에 직면해 있으며, 이전 봉쇄도 실패로 끝났음을 인정했습니다. 전쟁을 좋아하는 미국 정부는 이슬라마바드 양해각서를 위반하고 분쟁을 재개함으로써 국제 무역의 안보를 위험에 빠뜨렸습니다.

이란 이슬람 공화국 군대는 항상 지역 안보가 자신들의 레드라인이라고 강조하며, 적의 도발적 움직임은 이미 우리 군대로부터 압도적이고 방어적인 대응을 초래했으며 앞으로도 그럴 것이라고 밝히고 있습니다.

그들은 또한 워싱턴의 공허한 위협이 국가 주권을 수호하려는 국민과 군대의 의지를 흔들지 못할 것이라고 강조합니다.