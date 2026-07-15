ABNA 통신에 따르면, 미국 대통령 '도널드 트럼프'는 폭스뉴스와의 인터뷰에서 워싱턴이 이란에 「매우 격렬한 타격」을 가하고 있다고 주장했습니다.

그는 또한 이러한 공격은 자신이 중단을 결정할 때까지 계속될 것이라고 말했습니다.

트럼프는 미국이 오늘 밤, 내일, 모레 이란을 강력하게 타격할 것이며, 최종 단계에서는 이란의 발전소와 다리가 표적이 될 것이라고 주장했습니다.

그는 또한 협박조의 어조를 강화하며 "이란이 협상 테이블로 돌아가는 데 동의하지 않는다면, 이 나라의 모든 다리를 표적으로 삼을 것"이라고 주장했습니다.

트럼프는 거짓말을 이어가며, 미국이 화요일에 이란과 대화를 가졌고 이란에 합의 도달을 촉구했다고 주장했습니다.

미국의 테러리스트 대통령은 이란의 핵무기 비보유를 보장하지 않는 합의에는 서명하지 않을 것이라고 말했습니다.

그는 이란이 핵무기 보유까지 2주밖에 남지 않았으며, 이란 핵 시설에 대한 폭격이 테헤란의 핵무기 획득을 막았다고 주장했습니다.