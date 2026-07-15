안사룰라: 「알-아크사 홍수」를 이스라엘 소멸까지 계속하겠다

ABNA 통신에 따르면, 예멘 안사룰라 운동 정치국 위원인 「하잠 알-아사드」는 이즈 앗-딘 알-카쌈 여단의 총사령관 「무함마드 앗-다이프」의 순교 2주기를 맞아 이 운동이 팔레스타인 민족과 저항에 대한 지원을 계속한다고 강조했습니다.

그는 시하브 통신과의 인터뷰에서 무함마드 앗-다이프를 팔레스타인 저항의 군사 역량 강화와 시온주의 정권에 대한 억지 방정식 확립에 중요한 역할을 한 뛰어난 지휘관이라고 평가했습니다.

알-아사드는 예멘 군대가 팔레스타인과 레바논의 순교한 저항 지휘관들의 이념에 충실하다고 밝히며, 전쟁이 중단되고 가자지구 봉쇄가 해제되며 팔레스타인 민족의 권리가 회복될 때까지 저항 지원과 시온주의 정권 및 그 지지자들에 대한 대처를 계속할 것이라고 말했습니다.

그는 또한 가자 전쟁에서 팔레스타인 저항의 「전설적인 인내력」을 찬양하며, 「알-아크사 홍수」 작전을 일으킨 의지는 점령 종식과 팔레스타인 권리 회복까지의 길을 계속할 힘을 갖고 있다고 강조했습니다.

예멘 안사룰라는 가자 전쟁 발발 이후 이스라엘 표적에 대한 미사일 및 드론 공격과 홍해, 아라비아해, 인도양에서 이스라엘 관련 선박 통행 제한을 통해 팔레스타인 저항에 대한 지지를 표명해 왔습니다.