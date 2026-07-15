예멘인들의 사우디 침략자들에 대한 새로운 방정식

ABNA 통신이 알-마야딘을 인용해 보도한 바에 따르면, 예멘 군대는 자체 전쟁 미디어를 통해 모든 항공사에 사우디 영공 비행 금지를 강력히 경고했습니다.

이 군대는 국제 기업들이 「사나아 국제공항에 대한 봉쇄가 해제될 때까지 이러한 경고를 진지하게 받아들여야 한다」고 강조했습니다. 이로써 사나아는 「공항 대 공항, 봉쇄 대 봉쇄」라는 방정식을 실행에 옮겼습니다.

사나아는 이 성명에서 예멘 봉쇄를 깨부수겠다는 의지를 재확인하고, 전쟁이 발발할 경우 사우디 공항으로의 공격을 확대하겠다고 위협하면서, 사나아 공항의 수년간 운영 중단은 수백만 명의 민간인에게 영향을 미치는 「인도적 범죄」라고 선언했습니다.

이 경고는 예멘 군대 대변인 야히야 사리아가 여러 발의 탄도 미사일과 드론을 이용해 사우디 내륙의 아브하 국제공항을 공격했다고 발표한 이후에 나왔습니다.

그는 이 작전이 모든 목표를 성공적으로 달성했으며, 사나아 국제공항에 대한 침략에 대한 첫 번째 메시지로 간주된다고 강조했습니다. 또한 예멘 공항에 대한 봉쇄가 계속될 경우 보복 조치가 확대될 것이라고 덧붙였습니다.