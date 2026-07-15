바카에이: "미국의 이란인에 대한 범죄 목록이 날마다 길어지고 있습니다"

ABNA 통신에 따르면, 외무부 대변인 에스마일 바카에이는 자신의 개인 페이지에서, 2026년 7월 14일(화요일) 호르모즈간 주를 포함한 우리나라의 여러 지점에 대한 미국의 군사 침략을 언급하며, 이 공격으로 하지아바드 지역의 환경감독관 가족 3명이 순교한 데 대해 다음과 같이 적었습니다: "미국의 이란인에 대한 범죄 목록은 날마다 길어지고 있으며, 날이 갈수록 미국은 이란에 대한 적대감의 새로운 장을 드러내고 있습니다. 화요일 새벽, 미국의 테러 군대는 호르모즈간 북부 하지아바드 지역 세예드-조자르 마을의 환경감독관 초소를 공격하여, 성실한 환경감독관인 자바드 하산자데 씨의 가족 3명을 순교시켰습니다."

그는 이어서 "이는 지난 4개월 반 동안 미국이 저지른 끔찍한 전쟁 범죄의 최신 사례에 불과하며, 이러한 범죄들은 테헤란, 미나브, 라메르드 등지에서 이란의 지도자들, 어린이들, 여성들과 남성들을 살해한 것으로 시작되었습니다(2026년 2월 28일)."라고 덧붙였습니다.

바카에이는 "새로운 범죄가 발생할 때마다, 이란인들의 정의 실현과 이 범죄들의 실행자 및 지휘자들을 재판하고 처벌하려는 결의가 더욱 단단해지고 있습니다."라고 강조했습니다.