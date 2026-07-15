가리바바디: "오만에서 선박 통행을 위한 새로운 항로를 제안했습니다"

ABNA 통신에 따르면, 카젬 가리바바디 외무부 국제법 및 국제문제 차관은 TV 인터뷰에서 "전시 상황에서 국가 안보와 국가 이익이 침해받을 때, 평범한 시각만으로 국제법을 이야기할 수는 없습니다"라고 덧붙였습니다.

그는 "일부에서는 외교관이 그런 표현을 써서는 안 된다고 말할 수도 있지만, 현실은 국가가 전쟁 중이고 국제법의 기본 원칙이 침략자들에 의해 위반되었을 때, 그 국가가 이러한 상황을 무시하고 평소처럼 국제법적 의무 이행만을 강조하기를 기대할 수 없다는 것입니다"라고 말했습니다.

가리바바디 차관은 이어서 "이 서문을 드린 이유는 일부에서 호르무즈 해협이 이란과 오만 두 국가 사이에 위치하므로 오만의 주권을 존중해야 하며, 오만은 자국 수역에서 상선 통행로를 계속 열어둘 권리가 있다고 주장하기 때문입니다. 법적 관점에서 이 주장은 정상적인 조건에서는 제기될 수 있습니다. 오만도 호르무즈 해협의 연안국 중 하나로 간주되기 때문입니다"라고 말했습니다.

그는 "그러나 여기에는 두 가지 본질적인 요점이 있습니다. 첫째, 우리는 전시 상황에 있습니다. 호르무즈 해협은 침략자들이 이란의 국가 안보를 위협하고 대이란 군사 작전을 용이하게 하기 위해 악용될 수 있습니다. 이란이 자국의 영해만 통제하고 해협의 다른 부분에 대한 효과적인 감시를 하지 않는다면, 그 경로를 통한 국가 안보 위협 가능성은 여전히 존재합니다. 따라서 이는 단지 오만의 주권 문제가 아닙니다"라고 덧붙였습니다.

외무부 국제법 및 국제문제 차관은 "두 번째 요점은 오만이 항상 이란 이슬람 공화국에게 좋은 이웃이었으며, 다양한 시기에, 특히 최근 전쟁에서도 전쟁 확대에 반대하는 원칙적인 입장을 취해왔다는 것입니다. 이란과 오만의 관계는 페르시아만 지역의 많은 국가들과의 관계와는 구별되며 협력과 상호 존중에 기반하고 있습니다. 따라서 이란 이슬람 공화국은 오만의 주권을 침해할 의도가 없습니다"라고 말했습니다.