군대 «사에게» 작전 제9단계 실행 / 요르단 주둔 미군 기지에 대한 드론 공격

ABNA 통신에 따르면, 이란 이슬람 공화국 군대의 공격용 드론은 «사에게» 작전 제9단계에서 우리나라 일부 지역과 밤푸르-이란샤흐르 주둔지에 대한 아이들 살해자 적의 침략(이로 인해 육군 부사관 및 병사 7명이 순교)에 대한 보복으로, 요르단 알-아즈락 기지에 있는 테러리스트이자 아이들 살해자 미군의 고정 레이더 사이트, 통신 시스템, 연료 탱크를 타격했다.

이 기지는 미사일 방어 시스템이 배치된 곳이며, 서아시아 지역에서 미국 침략 세력의 가장 중요한 전략 및 지휘 센터 중 하나로 간주된다.

군대는 이란샤흐르의 상비군 및 복무 중인 군인 숙소에 대한 적의 야만적 공격을 규탄하며, 그러한 행위는 사악한 적의 비인간적 본성에서 비롯된 것이라고 밝혔으며, 이러한 범죄는 결코 역사의 기억에서 사라지지 않을 것이라고 강조하면서, 군대에 있는 민족의 아들들은 국민을 위한 희생자이며 이란의 안보 수호자이고, 민족과 이슬람 조국을 수호하고 소중한 순교자들의 피를 복수하는 영광스러운 의무에서 조금도 물러서지 않을 것이라고 덧붙였다.