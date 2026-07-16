자흐라비: 호르무즈 해협 환경 피해 추정치 검토 중

환경보호청 자연환경·생물다양성 담당 차장 하미드 자흐라비는 통신사 «메흐르»의 기자와의 인터뷰에서 호르무즈 해협의 환경 피해 추정에 관한 최신 상황에 대해 다음과 같이 말했다: 환경, 국가의 생물다양성에 대한 피해 규모 및 오염물질 배출로 인한 오염 조사는 계속해서 환경보호청의 의제로 남아 있으며, 이 분야의 전문가 연구는 계속되고 있다.

그는 덧붙였다: 환경보호청이 관리하는 육상 지역의 경우, 정보 접근성과 현장 데이터 수집이 가능하기 때문에 평가가 수행되었고 피해 규모가 추정되었다.

자흐라비에 따르면, 이러한 평가 결과는 법적·행정적 조치를 위해 관련 당국에 송부되었다.

환경보호청 자연환경·생물다양성 담당 차장은 호르무즈 해협과 기타 해양 생태계의 상황을 언급하며, 이 부분에 관한 연구는 청의 해양환경 담당 부서에서 수행 중이라고 말했다. 해양 환경의 역동적이고 유동적인 특성 때문에 이 지역의 환경 피해 추정은 육상 생태계보다 더 복잡하며 정밀하고 과학적인 조사가 필요하다.

그는 호르무즈 해협 및 기타 해양 생태계의 환경 피해 추정치는 연구 완료 및 결과 종합 후에 발표될 것이라고 강조했다.