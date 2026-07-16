군대: 쿠웨이트와 바레인의 미국 기지 및 시설이 공격 대상이 됨

ABNA 통신이 군대 공보부를 인용하여 보도한 바에 따르면, 몇 시간 전, «사에게 (번개)» 작전의 제10단계에서 이란 이슬람 공화국 군대의 «아라쉬» 드론이 쿠웨이트 알리 알-살렘 기지의 테러리스트 미군 레이더 시스템, 패트리어트 방공 시스템, 연료 탱크를 공격했다.

패트리어트 시스템은 이 기지와 수송기 및 MQ-9를 포함한 고급 드론의 방공 및 방어 임무를 담당하고 있었다.

또한 다른 공격 물결에서는 바레인 셰이크 이사 기지의 방공 진지에 배치된 테러리스트 미군의 통신 시스템 및 레이더(슈퍼 호크 레이더 포함), 그리고 패트리어트 시설 및 시스템이 드론 공격의 표적이 되었다.

이 기지는 미국 항공기 지원 부대의 주둔지이기도 하며, 군대와 IRGC의 성공적인 드론 및 미사일 공격으로 심각한 피해를 입었다.

군대는 적의 뻔뻔함, 오만함, 위협, 침략이 우리의 방어 동기와 힘을 더욱 강화할 뿐이라고 강조하며, 다음과 같이 덧붙였다: 이란 이슬람 공화국 군대의 위용은 고귀하고 인내심 있는 국민, 전투 능력, 그리고 고위 순교자들, 지도자, 이란의 순교자 각하의 용기와 영웅적 정신에서 비롯된 기풍에 기반을 두고 있으며, 국가적 이익과 이란 이슬람 공화국의 정당성을 방어하기 위해 존재한다. 그리고 신의 명령 «불신자에게는 엄격하게, 서로에게는 자비롭게»에 따라 우리는 적에 대해 단단하고 흔들림 없이 서 있다.