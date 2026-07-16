카템 사령부: 인프라를 공격하라 – 우리는 지역에 남은 모든 인프라를 파괴할 것이다

ABNA 통신에 따르면, 이브라힘 졸파가리 대령(참모대령)은 카템 알안비야 중앙 사령부 대변인으로서 적들에게 경고하며 말했다: 인프라를 공격하라 – 우리는 지역에 남은 모든 인프라를 파괴할 것이다.

이브라힘 졸파가리 대령의 전체 발언 전문은 다음과 같다:

범죄적인 미국은 계속해서 불법 행위와 지역 불안정화를 자행하고 있다.

첫째, 다시 한번 강조하지만, 어떤 상황에서도 어떤 방식으로도 우리는 외국이자 역외 국가인 미국이 호르무즈 해협에 간섭하는 것을 허용하지 않을 것이다. 이것은 이란의 불패의 레드라인이다.

만약 내면이 공허한 미국 대통령의 최근 위협, 즉 그 나라의 침략 군대에 의한 이란 이슬람 공화국의 인프라 공격이 실행된다면, 이란의 고귀함 덕분에 여전히 온전히 남아 있는 모든 것 – 즉 지역 내 모든 인프라 – 는 강력한 이란 이슬람 공화국 군대의 강철 타격에 의해 분쇄될 것이며, 흔적조차 남지 않고 애초에 존재하지 않았던 것처럼 될 것이다.

무지한 적은 알라: 우리에게 영웅적 순간은 망설임의 순간이 아니다. 이란 군대에 의해 이루어지는 것은 동등한 타격이 아니라 우월한 타격이다. 그 어느 때보다 더 강력하고, 광범위하고, 파괴적인 타격이 될 것이다. 결코 굴복하지 않은 민족의 분노의 불길이 침략자를 태울 것이다.