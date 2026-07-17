국제에너지기구의 에너지 안보 우려 표명

압나 통신사에 따르면, 파티 비롤은 목요일 워싱턴에서 싱크탱크 외교문제협의회가 주최한 회의에서 다음과 같이 말했습니다: «석유 안보는 여전히 중요한 문제입니다. 향후 몇 주 안에 상황이 개선되지 않으면 우리는 우려해야 합니다. 저도 우려하고 있습니다.»

비롤은 에너지 가격의 급격한 상승에도 불구하고 여러 요인이 이러한 상승을 완화시켰다고 덧붙였습니다. 여기에는 전쟁 전 10억 배럴 이상이었던 중국의 비축량, 전기차와 대중교통 사용 증가를 통한 석유 절약, 국제에너지기구와의 협조를 통한 최대 4억 배럴의 석유 방출이 포함됩니다.

그는 이란에 대한 전쟁이 역사상 최악의 에너지 교란이라고 말하면서, 이러한 교정과 완화는 «영원히 지속될 수 없다»고 강조했습니다.

비롤은 또한 세계 최대 석유·가스 생산국인 미국의 생산 증가를 언급하며 «미국의 생산 증가는 매우 좋은 일입니다. 미국은 원유 생산을 100만 배럴, 200만 배럴 늘렸지만, 하루 1,000만 배럴의 원유 생산을 늘릴 수는 없습니다»라고 강조했습니다.

국제에너지기구 사무총장은 석유·가스 공급 위기가 전 세계 경제에 피해를 입혔지만 비대칭적으로 입혔다고 말했습니다.

비롤은 «주로 아시아»가 이 상황에서 가장 큰 타격을 입었다고 말했습니다. 왜냐하면 «에너지의 80~90%를 호르무즈 해협을 통해 공급받았기» 때문입니다.

그는 일본과 한국도 타격을 입었지만, 파키스탄, 방글라데시, 인도를 포함한 개발도상국들이 가장 큰 타격을 입었다고 덧붙였습니다.

비롤은 또한 개발도상국의 사람들, 특히 여성들의 잠재적 건강 위험을 지적했습니다. 그들은 석유 제품이 감당하기 어렵게 되었기 때문에 분뇨와 목재 등 더 위험한 가스를 배출하는 대체 취사 연료로 전환하고 있습니다.