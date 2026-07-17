미국과 시온주의 정권에 대한 이란의 승리는 모든 움마의 승리이다

압나 통신사에 따르면, 예멘 안사르 알라 운동의 지도자 사이드 압둘말릭 바드루딘 알-후시가 자국과 지역의 최근 정세에 대해 연설했습니다.

알라의 길에서의 지하드는 승리와 압제자 분쇄의 요소이다

예멘 안사르 알라 지도자는 연설 서두에서 «알라는 지하드를 승리, 존엄, 그리고 압제자, 침략자, 폭군, 범죄자들을 분쇄하는 길로 삼으셨습니다. 알라의 길에서의 지하드는 예언자들의 신성한 사명에서 확고한 전통이었습니다. 이 시대에 우리는 역사상 가장 잔혹한 압제자들과 맞서고 있습니다. 오늘날의 압제자들은 인간을 사탄적 목적을 위해 착취하고 그들의 끔찍한 탐욕을 실현하려 합니다»라고 말했습니다.

미국과 이스라엘은 악의 원천이며 세계적 안정을 위협한다

그는 강조했습니다: «미국과 이스라엘 그리고 그 축을 중심으로 움직이는 세력들은 세계적 안정을 위협하는 악의 원천입니다. 미국과 이스라엘은 민족들의 부를 약탈하고 전쟁을 통해 세계적 안정을 해치는 것을 멈추지 않았습니다. 우리 이슬람 움마에 대한 모든 형태의 시온주의 공격의 최전선에는 타락시키고 오도하는 "소프트 전쟁"이 있습니다. 시온주의는 "소프트 전쟁"을 통해 인간의 정체성을 파괴하고 완전히 지배하며 노예화하려 합니다. 시온주의는 민족들을 파괴하고, 그들의 조국을 점령하고, 부를 약탈하고 착취하려 합니다.»

가짜 "신중동" 계획의 목표는 이슬람 움마 지배이다

안사르 알라 지도자는 덧붙였습니다: «미국과 이스라엘은 "하드 전쟁"을 통해 대량 학살을 목표로 합니다. 미국과 이스라엘은 수십 년 동안 전쟁, 범죄, 분란, 음모의 원천이었습니다. 시온주의의 음모는 이슬람 움마, 아랍 국가들, 그리고 세계적 안보와 안정을 겨냥하는 것을 하루도 멈추지 않았습니다. 우리 지역의 음모와 분란에는 미국, 이스라엘, 시온주의 운동이 연루되어 있습니다. "중동 변화와 대이스라엘 창조"라는 제목의 시온주의 계획은 이 움마를 지배하기 위해 설계되었습니다. 적들은 어떠한 합의, 이해, 국제법도 존중하지 않으며 어떤 의무도 없습니다.»