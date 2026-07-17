적의 이란 공격 계획; 이 전쟁은 군사적인 것만이 아니다

라디오 경제의 전문가 겸 진행자인 나세르 헤이르하는 이란이 «하이브리드 전쟁»에 휘말려 있다고 강조하며 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다: «이 전쟁은 군사적 차원만 있는 것이 아니라 경제, 미디어, 사회, 심리 분야도 포함합니다. 따라서 미디어, 특히 라디오 경제는 전문적인 분석에 의존하여 이러한 변화가 에너지 시장, 가스, 헬륨, 지역 경제에 미치는 장기적 영향을 대중에게 설명해야 합니다.»

헤이르하는 신뢰할 수 있는 출처에 기반한 정보 제공이 필수적이라고 말하며 «정확한 뉴스 전파, 국가 역량의 반영, 미국의 침략에 대한 경제적 영향 설명은 적의 심리 작전을 무력화하는 데 중요한 역할을 합니다»라고 밝혔습니다.

그는 이란 국민의 역사적 문화를 언급하며 «이란 국민은 결코 전쟁과 침략의 개시자가 아니었으며, 이러한 역사적 배경과 이란-이슬람 가르침이 현재 상황에서 국가의 회복력의 가장 중요한 요소입니다»라고 말했습니다.

이 라디오 경제 전문가 겸 진행자는 남부 공격의 경제적 영향에 대해 «이란 무역에서 해양 경제의 비중이 높은 점을 고려할 때, 적은 해상 경로에 대한 압력을 통해 제재 효과를 강화하려 합니다. 그러나 자원 관리, 필수 물품 공급, 생산 지원, 정부와 민간 부문의 협력은 이러한 조건을 극복할 수 있는 역량을 만들어냈습니다»라고 밝혔습니다.

헤이르하는 미디어 공간에서의 루머 확산에 대해 경고하며 «정확하고 시의적절하며 입증 가능한 서술은 적대적 미디어의 활동 공간을 빼앗으며, 많은 해외 페르시아어 미디어조차도 상황에 대한 정보를 얻기 위해 이란 내부 출처를 참조하게 되었습니다»라고 강조했습니다.

마지막으로 그는 경제 활동가들과 국민들에게 단결을 유지하고 자원을 올바르게 관리하며 생산을 지원하고 취약 계층에 관심을 기울일 것을 촉구하며 «이 전투에서 이란의 주요 자본은 의식, 인내, 국가적 결속, 내부 역량에 대한 의존입니다»라고 강조했습니다.