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요르단에 주둔한 미국 전투기 및 급유기 파괴

17 7월 2026 - 18:41
News ID: 1841387
Source: ABNA
요르단에 주둔한 미국 전투기 및 급유기 파괴

이슬람 전사들은 미사일과 드론 공격으로 요르단에 주둔한 미국 전투기와 급유기 여러 대를 파괴하고 다른 장비에 심각한 피해를 입혔습니다.

압나 통신사에 따르면 이슬람 혁명 수비대는 성명을 통해 여러 대의 미국 급유기와 전투기가 탄도 미사일과 다수의 드론으로 파괴되었다고 발표했습니다.

성명 전문은 다음과 같습니다:

“요르단의 고귀한 국민들이여;
신의 예언자들이 걸었던 땅의 고결한 사람들이여, 세계 그 어느 민족보다 팔레스타인에 가깝고 가자와 서안 지구의 억압받는 이들의 고통을 가장 잘 아는 여러분께 – 작년 우리의 카타르 알 우데이드 기지 공격 이후, 아동 학살 미국 군대는 이슬람 전사들의 집중 포화로부터 지휘 본부를 멀리 옮기기 위해 지역 내 미군 지휘 본부(센트컴)를 카타르에서 여러분의 땅인 알 아즈락으로 이전했습니다. 그리고 그때부터 지금까지 팔레스타인 국민과 다른 이슬람 국가들에 대한 악행의 지휘 본부는 여러분의 땅에, 여러분의 손이 닿는 곳에 있습니다.

센트컴 외에도 공군 기지와 수십 대의 미국 급유기, F-35, F-15, F-16이 여러분의 땅에 주둔하고 있으며, 그곳에서 팔레스타인, 이란, 레바논의 억압받는 국민들을 공습하고 있습니다.

지난 밤, 아동 학살 미국 군대는 다시 악행을 저질렀고, 요르단 내 기지들을 사용하여 여러 다리, 주거 지역, 이란 남부 반다르 아바스의 물 펌프 시설 등 민간 목표물을 공격하는 중대한 전쟁 범죄를 저질렀습니다.

이 악행에 대한 보복으로, 이슬람 전사들은 나스르 2 작전의 14차 파동에서 “오 사히브 알-자만(신이 그의 도래를 서두르시길), 나를 도와주소서!”라는 축복된 암호 아래 두 단계에 걸쳐 요르단에 주둔한 미국 전투기와 급유기를 여러 발의 탄도 미사일과 다수의 드론으로 공격하여, 여러 대의 미국 급유기와 전투기를 파괴하고 더 많은 수에 심각한 피해를 입혔습니다.”

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