압나 통신사에 따르면 이슬람 혁명 수비대는 성명을 통해 여러 대의 미국 급유기와 전투기가 탄도 미사일과 다수의 드론으로 파괴되었다고 발표했습니다.

성명 전문은 다음과 같습니다:

“요르단의 고귀한 국민들이여;

신의 예언자들이 걸었던 땅의 고결한 사람들이여, 세계 그 어느 민족보다 팔레스타인에 가깝고 가자와 서안 지구의 억압받는 이들의 고통을 가장 잘 아는 여러분께 – 작년 우리의 카타르 알 우데이드 기지 공격 이후, 아동 학살 미국 군대는 이슬람 전사들의 집중 포화로부터 지휘 본부를 멀리 옮기기 위해 지역 내 미군 지휘 본부(센트컴)를 카타르에서 여러분의 땅인 알 아즈락으로 이전했습니다. 그리고 그때부터 지금까지 팔레스타인 국민과 다른 이슬람 국가들에 대한 악행의 지휘 본부는 여러분의 땅에, 여러분의 손이 닿는 곳에 있습니다.

센트컴 외에도 공군 기지와 수십 대의 미국 급유기, F-35, F-15, F-16이 여러분의 땅에 주둔하고 있으며, 그곳에서 팔레스타인, 이란, 레바논의 억압받는 국민들을 공습하고 있습니다.

지난 밤, 아동 학살 미국 군대는 다시 악행을 저질렀고, 요르단 내 기지들을 사용하여 여러 다리, 주거 지역, 이란 남부 반다르 아바스의 물 펌프 시설 등 민간 목표물을 공격하는 중대한 전쟁 범죄를 저질렀습니다.

이 악행에 대한 보복으로, 이슬람 전사들은 나스르 2 작전의 14차 파동에서 “오 사히브 알-자만(신이 그의 도래를 서두르시길), 나를 도와주소서!”라는 축복된 암호 아래 두 단계에 걸쳐 요르단에 주둔한 미국 전투기와 급유기를 여러 발의 탄도 미사일과 다수의 드론으로 공격하여, 여러 대의 미국 급유기와 전투기를 파괴하고 더 많은 수에 심각한 피해를 입혔습니다.”