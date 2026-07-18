워싱턴, 서아시아 여행에 대해 미국인들에게 다시 경고

ABNA 통신이 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 미국 국무부는 세계 23개국 여행에 대한 이전 경고에 이어 서아시아의 안보 상황으로 인해 자국민들에게 이 지역으로의 여행 계획을 재고할 것을 다시 요청했습니다.

미국 국무부 영사국은 현지 시간 금요일 밤, 지역 불안정 확대에 대한 워싱턴의 역할에는 언급하지 않은 채, 긴장 고조에 따라 서아시아의 안보 상황은 여전히 복잡하며 예상치 못한 전개가 발생할 가능성이 있다고 발표했습니다.