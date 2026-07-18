안사룰라 멤버: 사우디아라비아는 예멘 내정에 간섭할 권리가 없다

ABNA 통신이 알-마시라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 예멘 안사룰라 운동의 정치국 위원 하잠 알-아사드는 사우디아라비아를 강도 높게 비판하면서, 리야드는 예멘의 내정, 공항, 항구, 부의 원천, 지역 및 국제 관계에 간섭할 권리도, 예멘 국민의 친구와 적을 결정할 권리도 없다고 선언했습니다.

그는 예멘이 독립적이고 주권 국가임을 강조하며, "예멘 국민은 역사에 깊은 뿌리를 두고 있으며 결코 사우디아라비아의 '뒤뜰'이나 그 프로젝트가 되지 않을 것입니다."라고 말했습니다.

안사룰라 정치국 위원은 또한 사우디아라비아가 미국에 의존하고 있다고 비난하며, "리야드가 워싱턴에 대한 의존을 자랑하는 반면, 예멘 국민은 자유와 신에 대한 신뢰를 자랑스럽게 여깁니다."라고 덧붙였습니다.

알-아사드는 예멘에 대한 봉쇄와 압박이 계속되고 있음을 언급하며, 이 나라 국민은 신앙과 역량에 의존하여 정당한 권리를 되찾고 강제된 봉쇄를 깨뜨릴 것이라고 강조했습니다.

마지막으로 그는 성 꾸란의 구절을 인용하며 "침략과 포위"에 대한 예멘 국민의 지속적인 저항을 재확인했습니다.