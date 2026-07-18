바레인 내 미국 연료 저장고 및 여러 교량에 대한 군대 공격

Mehr 통신에 따르면, 군대 홍보실은 다음과 같이 발표했습니다. "미국의 범죄에 대한 보복과 순교자들, 특히 국가 남부 지역의 사랑하는 순교자들을 기리기 위해, 몇 시간 전 '번개' 작전의 15단계에서 이란 이슬람 공화국 군대의 파괴용 드론이 셰이크 이사 기지 내 미국 군대의 '항공기 격납고 및 주기장'과 '연료 저장고', 그리고 바레인 내 여러 교량을 타격했습니다."

바레인 남부의 셰이크 이사 공군 기지는 미 공군 및 해군의 가장 중요한 작전 및 지원 센터 중 하나로, 중요 시설과 장비를 보유하고 있어 지역 목표, 특히 우리 국가에 대한 미국 작전의 거점 역할을 합니다.

이란 이슬람 공화국 군대는 비겁한 적의 최근 범죄로 희생된 무고한 순교자들을 기리며, 다음과 같이 강조했습니다. "자랑스러운 이란 남부는 8년간의 강제 전쟁 기간 동안 이 지역의 용감한 사람들의 방어와 인내, 그리고 오늘날 사악한 적의 범죄에 대한 회복력의 중요한 부분입니다. 우리는 이 용감한 사람들과 위대한 이란 민족 전체를 위해 목숨을 바칠 준비가 되어 있으며, 이 땅을 방어하는 군인으로서의 의무를 자랑스럽게 생각합니다."