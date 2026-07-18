ABNA 통신에 따르면, 요르단의 패트리어트 시스템은 이란의 미사일 앞에 무너졌으며, 새로운 폭발이 쿠웨이트 내 미군 점령 기지를 뒤흔들었다.

펜타곤의 공식 보고서에 따르면, 최근 공격에서 부상당한 미군 병력은 13명(육군 10명, 해군 3명)으로 증가했으며, CBS 뉴스는 이를 미사일이 워싱턴의 시설을 직격했기 때문이라고 보도했다.

지역 언론은 이란의 미사일이 요르단의 방공 시스템을 성공적으로 돌파하고 미국의 패트리어트를 도전하며 "무와파크 알-술티" 기지의 목표물을 정확히 타격했다고 강조했다. 폭발의 강도는 점령 지역에서도 들릴 정도였다.

한편, 소식통들은 반점령 작전이 계속되고 있다고 전하며, 쿠웨이트 내 미군 기지에서 다시 여러 차례 폭발이 발생했다고 보도했다.

또한 사우디아라비아 내 미군 기지가 탄도 미사일 공격을 받은 것은, 침략자들의 전쟁 기계가 지역 전체에서 단호하고 정확한 보복 앞에 사실상 마비되었으며, 그들의 자랑스러운 방어 체계가 이란의 국방 위력 앞에 완전히 무력했음을 보여준다.