ABNA 통신사가 쿠웨이트 공식 통신사를 인용해 보도한 바에 따르면, 쿠웨이트 외무부는 성명을 통해 "자라 자베르 알아흐마드 알사바" 외무장관이 파키스탄 동료 "무하마드 이스하크 다르"와의 대화에서 지역의 최근 정세, 특히 현재 긴장의 고조와 그에 따른 결과를 검토했다고 발표했다.

이 성명에 따르면, 양측은 이 전화 통화에서 군사적 대치 완화, 위기 봉쇄, 지역 안보와 안정 유지에 기여할 수 있는 외교적 해결책 강화를 위한 목표 지향적 노력들을 검토했다.

이 전화 통화는 로이터 통신이 미국의 방공 시스템이 이란의 정밀 타격에 무력함을 목격하고 공포에 휩싸인 쿠웨이트, 바레인, 요르단을 포함한 일부 아랍 국가들이 이슬라마바드의 군사 역량과 방위 산업에 의존해 워싱턴의 무능으로 인한 안보 공백을 메우기 위해 파키스탄과 방위 파트너십 구축을 협상 중이라고 보도한 이후 이루어졌다.

이 조치는 사우디아라비아가 이전에 협정에 서명하여 파키스탄의 수천 명의 군인, 전투기, 드론, 방공 시스템을 자국 영토에 배치했던 시기에 이루어졌다.

정치 분석가들은 이 전략적 전환을 서방과의 전통적 안보 협정의 균열과 미국의 지역 내 군사 패권 붕괴에 대한 암묵적 인정의 명백한 신호로 평가하며, 이는 상기 국가들이 대체 피난처를 찾도록 강제했다고 본다.