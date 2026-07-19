합의 위반은 다시 한번 미국 서명의 무가치함을 증명했다

ABNA 통신사 보도에 따르면, 아야톨라 세예드 모즈타바 호세이니 하메네이 최고 지도자는 이란 순교자의 장엄한 배웅 서사시와 국가의 중요한 현안 설명에 관한 메시지를 발표했다.

그는 "순교한 지도자의 장례식과 함께, 악마 대국이 이란과 미국 대통령 간에 서명된 양해각서에 대해 반복적으로 약속을 위반한 것은 미국 대통령의 서명이 얼마나 무가치하고 무효인지, 그리고 강압, 팽창주의, 야만성이 미국의 교리와 방법의 분리할 수 없는 구성 요소임을 다시 한번 모두에게 증명했다"고 말했다. "오늘 악마 대국은 다시 한번 가면을 벗은 진정한 모습을 드러내어, 이 범죄와 배신의 어두운 경험이 미국의 거짓말, 비논리성, 신뢰할 수 없음, 타락함에 대한 또 다른 확고한 증거가 되도록 했다. 이제 미국 적이 전쟁 선동과 더 큰 부담과 더 큰 불명예를 추구할 때, 그는 사랑하는 이란 국민과 저항 전선이 그에게 잊을 수 없는 교훈을 가지고 있음을 알아야 하며, 그 예는 요즘 이슬람 전사들의 용기와 남부 지역 용감한 사람들의 기개가 보여주고 있다."

충성스럽고 자랑스러운 이란 국민 여러분께 말씀드릴 필요가 있는 것은, 이 시기의 가장 근본적인 사항 중 하나는 혁명의 고귀한 이상을 실현하고 사랑하는 이란의 존엄과 독립을 보장하기 위해, 특히 범죄적이고 교활한 미국 적에 맞서, 국민과 책임자들의 모든 수준과 모든 분야에서 말의 통일과 신성한 결속을 강조하는 것입니다. 이미 여러 번 강력하게 경고된 바와 같이, 통일을 보호하고 분열, 갈등, 정치적 차이, 사회적 차이 부각을 피하는 것은 모두의 의무이며, 물론 혁명과 이맘, 순교한 지도자에게 헌신하는 책임자들과 애정 어린 사람들의 국가 결속과 통합에서의 역할은 더 중요하고 더 민감합니다.