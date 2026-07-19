이란의 맹공격 상세 내용 공개; 도주 중 수십 명의 미군 부상

ABNA 통신사 보도에 따르면, 뉴욕 타임스지는 이란이 요르단 내 다수의 미군 헬리콥터에 피해를 입혔다고 인정했다. 이 헬리콥터들은 블랙호크 기종이며, 각각 2,100만 달러의 가치를 가진다.

이 신문은 미국 관리들을 인용해 보도했다: 요르단에 있는 우리 군대는 5일 동안 이란의 4차례 공격을 목격했으며, 이 공격으로 사상자가 발생했다. 이란의 공격으로 수십 명의 군인이 부상하고 미군 헬리콥터에 심각한 피해가 발생했다.

그들은 덧붙였다: 이란은 여전히 광범위한 미사일 비축량을 보유하고 있으며, 그 어느 때보다 미국의 방공 시스템을 돌파할 수 있다. 요르단은 주요 미군 공군 기지의 호스트국으로서 특별한 중요성을 가지는데, 이는 전쟁 발발 전에 펜타곤이 바레인, UAE, 카타르에서 병력 일부를 요르단과 점령지의 더 안전한 지역으로 이전했기 때문이다. 미군 작전 지원에서 요르단의 역할도 증가했다. 이란의 첫 번째 공격은 파이살 왕 공군 기지의 시설을 타격하여 미군 5명이 부상했다. 두 번째 공격은 미군 헬리콥터가 배치된 요르단 동부 기지를 타격했다. 48시간 전에는 이란 미사일이 알-아즈라크의 무와파크 알-살티 기지를 타격했고, 대피소로 도주 중이던 미군 20명이 부상했다. 이란은 금요일에 이 기지를 다시 타격하여 미군 2명이 사망하고 4명이 부상했다.

CBS 뉴스도 미국 관리의 말을 인용해 이란의 공격으로 요르단의 무와파크 알-살티 기지에서 미군 2명이 사망했다고 보도했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 요르단에서 미군 2명이 사망한 것에 대해 이 사건을 "매우 슬프다"고 말했다.

미 중부사령부(센트컴)는 요르단 내 미군 기지에 대한 이란의 공격으로 미군 2명이 사망했음을 확인했다.

트럼프는 "그런 일이 일어나는 것을 보는 것은 우리에게 고통스럽다. 이 사건은 매우 슬프다"라고 말했다.