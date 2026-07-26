유엔 주재 미국 대사: 트럼프, 이란과의 외교적 옵션을 모색 중이다!

아브나 통신사가 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 유엔 주재 미국 대사 마이크 월츠는 오늘 일요일 발언에서 이란과의 '외교적 옵션'에 관한 미국 관리들의 허위 주장을 다시 반복했다!

유엔 주재 미국 대사는 도널드 트럼프가 이란과의 외교에 기회를 주었다고 주장했다!

마이크 월츠는 이어 트럼프가 이란과의 협상에 약간의 시간을 주고 있다고 주장했다!

트럼프의 대이란 전쟁이 연말까지 종료될 것을 미국인들이 기대할 수 있느냐는 질문에, 이 미국 관리는 다음과 같이 주장했다: 나는 이에 대해 어떤 시간표도 정할 의향이 없다. 대통령은 모든 옵션을 테이블 위에 올려두고 있다. 그는 매우 전략적인 목표를 달성하기 위해 이란에 대한 경제적, 외교적, 군사적 옵션을 검토하고 있다. 트럼프는 이에 집중하고 있다!

그는 이란 내 기관들 사이의 일종의 불일치를 과시하여 정치적·미디어적으로 이용하려는 시도에서, 터무니없는 주장을 제기하며 말했다: 대통령이 현재 하고 있는 일, 그리고 우리가 항상 목격해 온 것은 협상 과정에 시간과 여지를 주는 것이다. 협상은 진행 중이며 모든 수준에서 추적되고 있다. 그러나 우리가 지속적으로 목격하는 것은 이란 정부 내 의견 차이의 존재, 일종의 내부 갈등이 진행 중이라는 점이다! 일부는 지도부의 지침을 따르려는 반면, 다른 집단은 다른 길을 가려고 한다. 이러한 상황은 외교적 관점에서 합리적인 해결책에 도달하는 것을 매우 어렵고 도전적으로 만든다!