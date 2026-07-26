아브나 통신사가 라이 알야움을 인용하여 보도한 바에 따르면, 시오니스트 정권의 TV 12채널은 텔아비브가 이란 이슬람 공화국에 대한 미국의 전쟁 전개에 대해 절망과 좌절에 빠졌다고 썼다. 이 좌절에는 두 가지 주요 원인이 있다: 첫째, 미국의 공격이 충분한 강도를 갖지 못해 이란을 굴복시키지 못했다는 점, 둘째, 텔아비브가 이 분야의 의사 결정 과정에서 배제되었다는 점이다.

이와 관련하여 "마아리브" 신문의 군사 분석가는 정통한 보안 소식통을 인용하여 말한다: "이번 충돌 국면은 날이 갈수록 '미디어 속임수'에 가까워지고 있으며, 실제 전략적 계획은 극히 드물다."

이 시오니스트 분석가는 지난 2주 동안 이란에 대한 미군 공격 횟수의 증가를 언급하면서도, 그럼에도 불구하고 이란 측은 상황을 자신들에게 유리하게 역전시키는 데 성공했으며 이제 세계 경제의 결정적 요소가 되었다고 썼다. 이란은 호르무즈 해협을 봉쇄했고, 예멘의 대리 세력의 도움으로 바브 알만데브 해협의 봉쇄도 준비하고 있다. 한편 미국군은 이란의 남부와 서부 지역에서 지연된 수세적 전투를 벌이고 있다.

시오니스트들은 이러한 공격에도 불구하고 이러한 조치들이 이란의 정권 교체, 핵 프로그램 중단, 호르무즈 해협 재개방으로 이어지지 않을 것이라고 믿고 있다.

텔아비브 소식통에 따르면, 미국 측은 일종의 군사 시위와 대규모 공격을 가장할 필요가 있으며, 이 쇼가 효과를 발휘하여 이란에 대한 상황을 바꾸길 희망하고 있다. 그러나 전쟁 계획의 부재와 핵 프로그램 거점에 침투할 지상군 부재, 또는 호르무즈 지역에 지상 통제와 해상 봉쇄 방지를 위해 진입할 병력이 없는 상황에서, 미국이 이란을 타격하기 위한 광범위하고 강력한 조치를 취할 준비가 되어 있는 것으로 보이지는 않는다.