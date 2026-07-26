니크자드: 우크라이나 정부의 무분별한 행동은 응답 없이 넘어가지 않을 것이다

아브나 통신사에 따르면, 알리 니크자드 이란 이슬람 협의회 부의장은 오늘(모르다드월 4일 일요일) 국회 공개 본회의에서 의사 전 서두 연설을 통해 먼저 이슬람 혁명의 위대한 창시자의 숭고한 영혼, 민족의 순교자 지도자이신 아야톨라 이맘 하메네이의 성스러운 영혼, 그리고 이슬람 초기부터 정의와 순수 본성의 군대가 억압과 오만에 맞선 마지막 대결, 즉 제3차 강제 전쟁에 이르기까지 진리와 통찰의 길의 순교자들에게 경의와 인사를 표했으며, 덧붙여 말했다: 우리는 이란 이슬람의 사랑하는 국민과 이라크의 충성스럽고 진리를 추구하는 국민이 거행한 순교자 지도자의 수백만 인파 장례 서사시 앞에 다시 한번 극도의 겸손을 표하며, 그 순교자 무자헤드에게 높은 품계와 순결한 선조들과의 합류를 기원한다.

그는 이 문제에서 중요한 점은 범죄적인 미국이 빠져 있는 수렁 속에서의 절망이라고 지적하며, 덧붙였다: 우리는 호르무즈 해협을 지배하는 체제가 전쟁 이전 상태로 돌아가지 않을 것이라는 사실을 다시 한번 강조해야 한다. 우리는 또한 착각에 빠진 미국 대통령에게 귀에서 솜을 빼내고, 이전보다 더 큰 패배를 경험하기 전에 우리와 우리 조상들이 수천 년 동안 살아온 이 지역을 떠날 것을 권고한다.

니크자드는 이란에 대한 유럽 정부들의 방해 행위를 비판하며 말했다: 우리는 지난 몇 년간 유럽 정부들의 방해를 참아왔다. 우리는 이들 정부, 특히 영국의 새 정부, 불가리아 의회와 정부, 그리고 우크라이나 정부에게 미국의 장난감이 되지 말고 자신들과 상관없는 모험에 뛰어들지 말 것을 경고한다.

그는 분명히 말했다: 이란 이슬람 공화국은 영토 보전을 수호할 정당한 권리를 항상 행사할 것이며, 우리 국가와 영토에 대한 침략의 발원지가 되는 모든 지점은 분명히 우리 군대의 정당한 표적이 될 것이며, 우크라이나 정부의 무분별한 행동은 응답 없이 넘어가지 않을 것이다. 신의 은총과 약속, 그리고 확립된 역사적 전통에 따라 위대한 이란 민족의 승리는 가깝다.