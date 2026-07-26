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니크자드: 우크라이나 정부의 무분별한 행동은 응답 없이 넘어가지 않을 것이다

26 7월 2026 - 23:12
News ID: 1845511
Source: ABNA
니크자드: 우크라이나 정부의 무분별한 행동은 응답 없이 넘어가지 않을 것이다

국회 부의장은 이란 이슬람 공화국이 영토 보전을 수호할 정당한 권리를 항상 행사할 것이라고 강조하며, 우크라이나 정부의 무분별한 행동은 응답 없이 넘어가지 않을 것이라고 말했다.

아브나 통신사에 따르면, 알리 니크자드 이란 이슬람 협의회 부의장은 오늘(모르다드월 4일 일요일) 국회 공개 본회의에서 의사 전 서두 연설을 통해 먼저 이슬람 혁명의 위대한 창시자의 숭고한 영혼, 민족의 순교자 지도자이신 아야톨라 이맘 하메네이의 성스러운 영혼, 그리고 이슬람 초기부터 정의와 순수 본성의 군대가 억압과 오만에 맞선 마지막 대결, 즉 제3차 강제 전쟁에 이르기까지 진리와 통찰의 길의 순교자들에게 경의와 인사를 표했으며, 덧붙여 말했다: 우리는 이란 이슬람의 사랑하는 국민과 이라크의 충성스럽고 진리를 추구하는 국민이 거행한 순교자 지도자의 수백만 인파 장례 서사시 앞에 다시 한번 극도의 겸손을 표하며, 그 순교자 무자헤드에게 높은 품계와 순결한 선조들과의 합류를 기원한다.

그는 이 문제에서 중요한 점은 범죄적인 미국이 빠져 있는 수렁 속에서의 절망이라고 지적하며, 덧붙였다: 우리는 호르무즈 해협을 지배하는 체제가 전쟁 이전 상태로 돌아가지 않을 것이라는 사실을 다시 한번 강조해야 한다. 우리는 또한 착각에 빠진 미국 대통령에게 귀에서 솜을 빼내고, 이전보다 더 큰 패배를 경험하기 전에 우리와 우리 조상들이 수천 년 동안 살아온 이 지역을 떠날 것을 권고한다.

니크자드는 이란에 대한 유럽 정부들의 방해 행위를 비판하며 말했다: 우리는 지난 몇 년간 유럽 정부들의 방해를 참아왔다. 우리는 이들 정부, 특히 영국의 새 정부, 불가리아 의회와 정부, 그리고 우크라이나 정부에게 미국의 장난감이 되지 말고 자신들과 상관없는 모험에 뛰어들지 말 것을 경고한다.

그는 분명히 말했다: 이란 이슬람 공화국은 영토 보전을 수호할 정당한 권리를 항상 행사할 것이며, 우리 국가와 영토에 대한 침략의 발원지가 되는 모든 지점은 분명히 우리 군대의 정당한 표적이 될 것이며, 우크라이나 정부의 무분별한 행동은 응답 없이 넘어가지 않을 것이다. 신의 은총과 약속, 그리고 확립된 역사적 전통에 따라 위대한 이란 민족의 승리는 가깝다.

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