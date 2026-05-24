페제시키안: 미국의 불신 역사가 우리에게 최대한의 신중함을 요구합니다

ABNA 통신 보도에 따르면, 마수드 페제시키안 대통령은 오늘 아침(2026년 5월 23일 토요일), 아심 무니르 파키스탄 이슬람 공화국 육군 사령관과의 회담에서 지역의 안정과 안보를 위한 그와 그의 정부의 노력에 감사를 표하며 다음과 같이 말했습니다: "파키스탄 국민과 관리들은 우리의 형제이며, 우리는 여러분께 진심 어린 애정을 가지고 있습니다. 우리 무슬림은 하나의 몸이며, 단결 외에 다른 선택지는 없습니다. 우리는 협력을 통해 우리 자신과 전 세계 모든 무슬림의 상황을 개선하기 위해 노력해야 합니다."

대통령은 덧붙였습니다: "저의 진심 어린 신념은 실질적인 해결책으로 이슬람 세계의 통합과 결속을 추구하고, 우리 사이의 경제, 사회, 정치, 문화적 상호 작용을 최대한 강화하고 확대해야 한다는 것입니다. 이슬람 국가 국민들 간의 협력 수준 향상은 실질적인 단결을 달성하고 강화하며, 그들 사이의 불일치와 갈등의 모든 근거를 제거하는 가장 중요한 요소입니다."

대통령은 연설의 다른 부분에서 이란 이슬람 공화국이 국제 법적 틀에 대한 헌신을 실제로 보여주었다고 강조하며 "우리는 자국의 정당한 권리만을 추구하지만, 미국인들과의 협상 역사와 경험은 우리에게 최대한의 신중함을 발휘하라고 명령합니다"라고 말했습니다.

미국은 이 분쟁에서 승리하지 못할 것이다

페제시키안 대통령은 전쟁이 결코 누구에게도 이익을 가져다주지 않았음을 강조하며 "미국은 이 분쟁에서 승리하지 못할 것이며, 심각한 손실을 입는 것은 지역과 세계의 국가들이며, 시오니스트 정권이 전쟁을 통해 지역에서 자신의 이익을 확보하려는 유일한 당사자입니다"라고 지적했습니다.

대통령은 반복된 약속 위반, 협상 중 공격, 관리 암살 등으로 인한 미국에 대한 우리 국민의 불신을 언급하며 강조했습니다: "이러한 조건 하에서, 이란 이슬람 공화국은 파키스탄을 포함한 우방국들과의 형제적 관계에 의존하여 협상의 길에 들어섰지만, 우리의 주요 목표는 적절하고 합당한 해결책을 통해 이란 국민의 이익만을 확보하는 것입니다."