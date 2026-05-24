리버만: 네타냐후의 축복으로 트럼프가 이스라엘을 굴욕으로 이끌고 있다

ABNA 통신이 알-마야딘 TV를 인용하여 보도한 바에 따르면, "이스라엘 베이테이누"당 대표 아비그도르 리버만은 신랄한 반응으로 미국 대통령 도널드 트럼프가 네타냐후의 축복 속에 이스라엘 전체를 굴욕적인 여행으로 이끌고 있다고 선언했다.

리버만은 또한 아이러니하게 네타냐후에게 "2년 반 동안 단 하나의 (전쟁) 전선도 해결하지 못한 사람은 결코 그것을 해결할 수 없을 것이다"라고 말했다.