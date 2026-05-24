예멘 안사르 알라 지도자: 미디어는 이슬람과 시오니즘 간 대결의 가장 중요한 장이다

ABNA 통신이 알-마시라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 예멘 안사르 알라 지도자 압둘말리크 알-후티는 "우리 민족들이 기본적인 식량 필요를 위해 적들에게 의존하게 되면, 그들은 적들의 손에 있는 압력 도구로 변한다. 적들은 이슬람 공동체(움마)와 다른 이들을 표적으로 삼기 위한 주요 무기로 경제적 압박과 제재를 사용한다"라고 말했다.

그는 덧붙였다: "시오니스트 유대인, 미국, 이스라엘은 제재 무기의 중요성을 이해하고 있으며, 우리 움마에 대한 대결과 투쟁의 장에서 그것을 더 적극적으로 활용하고 있다."

안사르 알라 지도자는 "적들은 이란, 이라크, 리비아, 시리아, 예멘, 쿠바, 그리고 전 세계의 많은 다른 국가들에 대해 경제적 압박과 제재를 사용해왔으며 계속 사용하고 있다. 우리의 적들은 제재 무기를 이슬람 움마에 대해 활용하고 있지만, 이슬람 움마는 그것이 효과적인 무기임에도 불구하고 그들에 맞서 사용하지 않고 있다"라고 말했다.

그는 덧붙였다: "이슬람 세계의 무모하고 폭압적인 정부들이 미국에 유리하게 경제 제재를 준수한다는 것은 매우 이상한 일이다. 대부분의 아랍 정권들이 제재를 가장 엄격히 준수하며 미국의 이익에 따라 이슬람 국가들에 대해 행동하고 있다."

그는 분명히 했다: "만약 아랍과 이슬람 정권들이 미국의 결정에 따르는 것만큼 꾸란에 따르고 있었다면, 이슬람 움마의 상황은 지금과는 완전히 달랐을 것이다."

그는 "경제 정책으로서 수입에 대한 과도한 의존이 국내 생산 약화를 대가로 존재한다. 상인들이 모든 것을 수입하고 이 수입 비용이 달러로 지불된다는 것은 정말 놀라운 일이다"라고 말했다.

그는 "실천과 생산의 정신이 사회를 떠날 때, 실업, 태만, 실용적 기술 상실을 초래하는 위험한 상황이 발생한다. 경제 운동이란 민족들이 실천적이고 생산적인 활동의 틀 안에서 움직이는 운동이다"라고 말했다.

그는 분명히 했다: "우리의 국가 주권적 석유 및 가스 자원은 우리 민족을 그것들로부터 박탈하는 우리 적들의 통제 아래 있다. 우리나라에 대한 경제 봉쇄는 매우 심각하며 다른 어떤 아랍이나 이슬람 국가보다 더 가혹하다."