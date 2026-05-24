하마스: 가자 경찰 본부에 대한 이스라엘의 공격은 혼란 창출이 목적이다

ABNA 통신 보도에 따르면, 하마스는 오늘 시오니스트 점령 정권의 가자시 북부 팔레스타인 경찰 본부 공격을 강력히 규탄하고, 이를 가자 지구에 혼란을 일으킬 목적으로 자행된 새로운 범죄라고 밝혔다.

하마스는 성명에서 가자시 북부 팔레스타인 경찰 본부 공격(경찰관 6명이 순교함)이라는 시오니스트 정권의 범죄는, 파시스트 점령 정권이 가자 지구에 혼란을 확산하고 경찰 센터와 부대에 대한 표적 공격을 계속하기 위해 실행하려는 명백한 계획의 틀 안에서 이루어진 새로운 범죄라고 밝혔다.

이 운동은 가자 지구에서 사회의 안전 유지라는 임무를 수행하는 민간 경찰 부대에 대한 의도적인 표적 공격을 명백한 전쟁 범죄라고 규정하며, 다음과 같이 덧붙였다: 이 행동은 시오니스트 전쟁 기계가 우리 민족과 저항을 굴복시키고 항복시키지 못한 후, 집단 학살 전쟁을 계속하고 사회 구조를 파괴하며 안보 공백을 만들려는 시도이다.

하마스는 결론적으로 가자 지구 휴전 협정의 보증국들에게 책임을 다하고 이러한 위험한 위반 행위를 중단시킬 것을 촉구했다.

이 운동은 또한 가자 지구에서 인도적 재앙을 지속하고 심화시키는 것을 목표로 하는 시오니스트 정권의 테러 계획에 대항할 필요성을 강조하고, 민간 경찰 기관이 안보를 유지하고 사회를 보호하는 임무를 수행할 수 있도록 지원을 요청했다.

주목할 점은, 가자 경찰 총국이 가자 북부 알-타왐 지역에 있는 경찰서에 대한 이스라엘군의 공습으로 경찰관 5명이 순교하고 여러 명이 부상했다고 발표했다는 것이다.

이 보고서에 따르면, 이스라엘 전투기가 최소 2발의 미사일로 이 경찰서를 공격했다.