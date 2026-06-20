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미국인 65%, 트럼프의 이란 정책에 불만

20 6월 2026 - 14:19
News ID: 1829509
Source: ABNA
미국인 65%, 트럼프의 이란 정책에 불만

새로운 여론조사 결과는 대다수 미국인이 도널드 트럼프 행정부의 이란에 대한 접근 방식에 반대하며, 워싱턴의 테헤란에 대한 군사 행동을 '과도하다'고 생각한다는 것을 보여줍니다.

ABNA 통신이 터키 아나돌루 통신을 인용하여 보도한 바에 따르면, AP 통신과 NORC 연구 센터의 공동 여론조사는 미국 시민의 약 65%가 도널드 트럼프 행정부의 이란 정책을 승인하지 않는다는 것을 보여줍니다.

이 여론조사는 결과가 금요일에 발표되었으며, 6월 11일부터 17일까지 3040명을 대상으로 실시되었습니다.

이 연구 결과에 따르면, 트럼프의 조치에 대한 부정적 시각은 민주당원과 무당파뿐만 아니라 공화당 지지자 일부 사이에서도 존재하여, 공화당원의 단 28%만이 트럼프 행정부의 이란에 대한 대응에 만족하고 있습니다.

또한, 조사 참가자의 53%는 미국의 최근 이란에 대한 군사 공격을 '과도하다'고 평가했습니다.

이 여론조사는 또한 미국인의 시오니스트 정권에 대한 행정부 정책에 대한 견해를 조사했으며, 응답자의 단 34%만이 트럼프의 이 정권에 대한 접근 방식을 지지하는 것으로 나타났습니다.

조사 참가자 일부는 네타냐후가 자신의 독립적인 의제를 추구하고 있으며 트럼프가 그에게 영향력을 행사할 수 없다고 강조했습니다.

이러한 결과는 수요일 저녁, 미국과 이란의 대통령이 전자적으로 '이슬라마바드 양해각서'에 서명한 시점에 발표되었습니다. 파키스탄의 중재로 이루어진 이 협정은 2월 28일부터 이란에 대해 시작된 침략을 종식시키는 길을 열었습니다.

파키스탄 중재자의 공식 발표에 따르면, 이 양해각서의 발효에 따라 이란은 호르무즈 해협 재개를 시작했으며, 미국은 4월부터 시행된 이란에 대한 해상 봉쇄 해제를 의제에 올렸습니다.

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