ABNA 통신이 터키 아나돌루 통신을 인용하여 보도한 바에 따르면, AP 통신과 NORC 연구 센터의 공동 여론조사는 미국 시민의 약 65%가 도널드 트럼프 행정부의 이란 정책을 승인하지 않는다는 것을 보여줍니다.

이 여론조사는 결과가 금요일에 발표되었으며, 6월 11일부터 17일까지 3040명을 대상으로 실시되었습니다.

이 연구 결과에 따르면, 트럼프의 조치에 대한 부정적 시각은 민주당원과 무당파뿐만 아니라 공화당 지지자 일부 사이에서도 존재하여, 공화당원의 단 28%만이 트럼프 행정부의 이란에 대한 대응에 만족하고 있습니다.

또한, 조사 참가자의 53%는 미국의 최근 이란에 대한 군사 공격을 '과도하다'고 평가했습니다.

이 여론조사는 또한 미국인의 시오니스트 정권에 대한 행정부 정책에 대한 견해를 조사했으며, 응답자의 단 34%만이 트럼프의 이 정권에 대한 접근 방식을 지지하는 것으로 나타났습니다.

조사 참가자 일부는 네타냐후가 자신의 독립적인 의제를 추구하고 있으며 트럼프가 그에게 영향력을 행사할 수 없다고 강조했습니다.

이러한 결과는 수요일 저녁, 미국과 이란의 대통령이 전자적으로 '이슬라마바드 양해각서'에 서명한 시점에 발표되었습니다. 파키스탄의 중재로 이루어진 이 협정은 2월 28일부터 이란에 대해 시작된 침략을 종식시키는 길을 열었습니다.

파키스탄 중재자의 공식 발표에 따르면, 이 양해각서의 발효에 따라 이란은 호르무즈 해협 재개를 시작했으며, 미국은 4월부터 시행된 이란에 대한 해상 봉쇄 해제를 의제에 올렸습니다.