헤즈볼라 사무총장: 우리는 무기를 발전시켰고 카르발라식 결심을 했다

ABNA 통신이 알-마나르를 인용하여 보도한 바에 따르면, 레바논 헤즈볼라 사무총장은 베이루트 남부 교외의 움마 순교자 사이드 하산 나스랄라 묘소에서 헤즈볼라가 개최하는 무하람 추모식에서 연설했습니다.

후세인이 우리의 길이다

나임 카셈 셰이크는 이 연설에서 승리(나스르)의 개념을 다룰 것이라고 말하며 다음과 같이 강조했습니다: «우리 레바논 헤즈볼라는 "후세인이 우리의 길이다"라고 믿습니다. 즉, 무함마드(그에게 평화와 축복이 있기를)께서 우리의 길이시며, 이슬람이 우리의 길이며, 전능하신 알라의 종교가 우리의 길입니다. 우리가 활동하는 기반과 원칙은 국가적, 인도적, 윤리적 원칙으로, 지상에서 가장 고귀한 원칙들입니다.»

우리는 점령을 받아들이지 않았으며 적에 맞설 것이다

그는 계속했습니다: «우리는 모든 형태의 종속에 맞서 싸울 것이며, 적이 무기로 우리에게 맞서올 때마다 우리 역시 무기로 그에 맞설 것입니다. 우리는 점령을 받아들이지 않았습니다. 적이 "소프트 워"로 우리에게 도전할 때마다 우리는 그와 동일한 (소프트) 방식으로 맞서며, 그가 우리에게 무언가를 강요하려 할 때마다 우리는 그것을 거부하고 우리가 저항할 수 있게 해주는 가용한 수단을 사용하여 항의의 목소리를 높일 것입니다.»

우리는 적을 향해 무기를 겨누었다

헤즈볼라 사무총장은 분명히 밝혔습니다: «우리는 타이프 협정과 헌법을 준수했고, 정치적 차이를 내부 단결의 틀 안에 제한했으며, 땅의 해방을 믿었고, 우리의 무기를 이 적을 향해 겨누었습니다. 우리가 이러한 행동들을 후세인 운동의 기치 아래 수행하기 때문에, 이는 우리가 승리자임을 의미합니다. 점령을 거부하는 모든 한 걸음은 우리에게 승리로 간주됩니다. 우리는 자유롭게 태어났으며, 불의에 맞서고, 노예제, 점령, 후견 아래 굴복하지 않으며, 타인의 프로젝트를 거부하기로 선택했습니다.»