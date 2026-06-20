ABNA 통신이 로씨야 알-야움을 인용하여 보도한 바에 따르면, 점령지의 작가 겸 정치 평론가가 시오니스트 정권의 총리 베냐민 네타냐후를 맹렬히 공격하며, 그가 '정치적 종말의 날들'에 접어들었으며 이 상황이 (이스라엘) 정권에 위험할 수 있다고 밝혔습니다.

하아레츠 신문에 따르면, '우리 미스가브'는 '네타냐후는 끝났다... 그리고 그것은 위험하다'라는 제목의 기사에서 네타냐후가 정치적, 법적, 그리고 여론 지지 측면에서 심각한 위기에 직면했다고 썼습니다.

이 분석가에 따르면, 수년간 네타냐후 정치 활동의 중심이었던 소위 '이란 위협'에 대응하는 프로젝트는 이제 지정학적 실패에 직면했으며, 이는 그의 정치적 입장을 더욱 약화시켰습니다.

미스가브는 또한 최근 전쟁과 안보 사건 이후 이스라엘 내 분노와 정치적 불안정 분위기를 언급하며, 네타냐후가 내부적·정치적 압력을 피하기 위해 지역 내 긴장 고조 조치를 취할 수 있다고 경고했습니다.

그는 요르단 서안, 가자 지구, 레바논에서의 갈등 고조 또는 심지어 이란과의 긴장 확대까지도 정권의 국내 정치 분위기를 바꾸기 위해 추구될 수 있는 시나리오 중 하나로 언급했습니다.

이 시오니스트 분석가는 또한 이스라엘 정권 내 의사 결정 구조를 비판하며, 네타냐후가 자신에게 완전히 충성하는 인물들로 자신을 둘러싸고 있으며, 공식 기관 내 비판자들의 목소리는 점점 더 잘 들리지 않고 있다고 주장했습니다.

이 기사의 끝부분에는 이스라엘 정권의 정치 및 언론계 내에서 네타냐후의 미래에 관한 의견 차이가 커지고 있으며, 동시에 조기 선거 실시와 최근 위기의 결과에 대한 이 정권 정치 지도자들의 책임을 요구하는 목소리가 확산되고 있다고 명시되어 있습니다.