아브나 통신사가 로이터를 인용해 보도한 바에 따르면, 파키스탄 소식통 3명은 이슬라마바드가 중국이 주도한 틀 안에서 현재 전쟁 종식을 위한 이란과 미국 간 실패한 협상을 재개할 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다.

이 소식통들은 지난 며칠간 이란 내무장관의 이슬라마바드 방문 중 이 문제에 관한 논의가 이루어졌다고 덧붙였습니다.

그러면서도 그들은 미국과의 어떤 협상이든 전면에 놓인 장애물이 여전히 크다는 점을 강조했습니다.

이는 미국과 트럼프 행정부가 이란과의 쇼 협상 중에 우리나라에 대한 군사적 침략을 자행했으며, 실제로 신뢰할 수 없다는 것을 보여준 상황에서 이루어지고 있습니다.