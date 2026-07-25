압나 통신사가 알마야딘을 인용하여 보도한 바에 따르면, 사나 협상 대표단장 무함마드 압두살람은 강조했습니다: 사나 공항에 대한 침략은 사우디아라비아가 이 공항의 폐쇄를 고집하고 있음을 잊었던 사람들에게 상기시켰습니다. 리야드는 성명을 발표하며 그 목표가 예멘의 주권 보호라고 주장합니다.

그는 덧붙였습니다: 사우디아라비아의 행동이 거짓말, 악의, 침략 등 모든 면에서 얼마나 이스라엘과 유사한지. 사우디아라비아와의 석유 관계에 기초하여 발표되는 유엔의 부당한 성명 뒤에 숨는 것은 예멘에 대한 부당한 봉쇄의 현실을 숨길 수 없습니다. 사우디아라비아는 이 부당한 봉쇄의 배후에 있습니다; 예멘에 대해 8년간의 전쟁을 시작하고 결국 패배한 침략국이 이제 손실을 보상하려고 하고 있습니다.

압두살람은 분명히 말했습니다: 사우디아라비아가 이 단계에서 주목해야 할 것은 계산 착오로 인해 스스로를 예멘의 명백한 적으로 만들었다는 것입니다. 사우디아라비아의 고집과 진실 수용 거부는 이 나라, 그 안보와 경제에 심각한 결과를 초래할 것입니다. 해상 봉쇄는 «봉쇄 대 봉쇄» 전투의 첫 번째 단계이며, 우리 국민은 자신의 권리를 찾을 것입니다.