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가디언지 폭로: 이란 미사일의 최근 공격에서 정확도와 파괴력 증가

25 7월 2026 - 17:44
News ID: 1844920
Source: ABNA
가디언지 폭로: 이란 미사일의 최근 공격에서 정확도와 파괴력 증가

영국 신문은 이란이 중동의 미국 표적에 대한 최근 미사일 공격이 이란의 능력이 감소하지 않았을 뿐만 아니라 미사일의 정확도와 파괴력도 증가했음을 보여준다고 보도했습니다.

압나 통신사에 따르면, 영국 신문 「가디언」은 이란이 중동의 긴장 고조 기간 동안 미국 기지와 지역 내 중요 시설을 타격하는 능력을 강화하는 데 성공했다고 폭로했습니다. 이는 미사일 프로그램의 기술적 발전, 위성 이미지 활용, 그리고 우크라이나 전쟁에서 러시아의 경험에서 영감을 받은 군사 전술의 채택을 통해 이루어졌습니다.

이 신문의 국방·안보 담당 편집자인 댄 사바그는 이란의 최근 공격이 정확도와 파괴력 수준의 증가를 보여준다고 강조했습니다. 이는 동시에 지역에 배치된 미국 방공 시스템의 잠재적 약점도 드러냈습니다.

이 보고서는 이란이 요르단의 「무와파크 아스-살티 공군기지」를 공격한 것을 인용하며, 해당 기지가 미국의 첨단 미사일 방어 시스템인 「THAAD」의 보호를 받고 있었음에도 불구하고 이 공격이 성공적이었다고 보도했습니다. 이 공격으로 미군 3명이 사망했습니다.

이란 언론이 공개한 위성 이미지는 해당 기지의 여러 시설이 손상되었음을 보여주며, 이로 인해 미국 국방부(펜타곤)는 방어 시스템이 이 공격을 요격하지 못한 이유에 대해 조사하도록 했습니다.

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