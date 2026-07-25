가디언지 폭로: 이란 미사일의 최근 공격에서 정확도와 파괴력 증가

압나 통신사에 따르면, 영국 신문 「가디언」은 이란이 중동의 긴장 고조 기간 동안 미국 기지와 지역 내 중요 시설을 타격하는 능력을 강화하는 데 성공했다고 폭로했습니다. 이는 미사일 프로그램의 기술적 발전, 위성 이미지 활용, 그리고 우크라이나 전쟁에서 러시아의 경험에서 영감을 받은 군사 전술의 채택을 통해 이루어졌습니다.

이 신문의 국방·안보 담당 편집자인 댄 사바그는 이란의 최근 공격이 정확도와 파괴력 수준의 증가를 보여준다고 강조했습니다. 이는 동시에 지역에 배치된 미국 방공 시스템의 잠재적 약점도 드러냈습니다.

이 보고서는 이란이 요르단의 「무와파크 아스-살티 공군기지」를 공격한 것을 인용하며, 해당 기지가 미국의 첨단 미사일 방어 시스템인 「THAAD」의 보호를 받고 있었음에도 불구하고 이 공격이 성공적이었다고 보도했습니다. 이 공격으로 미군 3명이 사망했습니다.

이란 언론이 공개한 위성 이미지는 해당 기지의 여러 시설이 손상되었음을 보여주며, 이로 인해 미국 국방부(펜타곤)는 방어 시스템이 이 공격을 요격하지 못한 이유에 대해 조사하도록 했습니다.