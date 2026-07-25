압나 통신사의 보도에 따르면, 뉴스위크는 세계 에너지 수송의 상당 부분이 통과하는 중요한 수로인 호르무즈 해협이 이란에게 전략적 압박 수단이 되었다고 보도했습니다.

이 보고서에 따르면, 트럼프 행정부는 이란에 대해 4가지 선택지 이상을 가지고 있지 않으며, 모두 높은 비용과 큰 위험을 동반합니다: 이란에 대한 공습 확대; 그러나 과거 공격들은 테헤란이 국제 해운에 대한 압박 수단을 가지고 있고 자국 전력을 재건할 수 있기 때문에 입장을 바꾸지 않는다는 것을 보여주었습니다.

두 번째 선택지는 지역 내 유조선 호위이며, 이는 위협으로 가득 찬 환경에서 미국이 이 임무를 수행할 수 있는 능력과 같은 도전에 직면합니다.

주목할 점은 트럼프가 이전에도 그러한 계획을 제안했고 세계 국가들에 미국에 동참해 줄 것을 요청했지만, 위험을 이유로 정부들이 이 계획을 무시하면서 트럼프의 프로젝트는 실패했습니다.

세 번째 선택지는 제한적인 지상 작전 수행이며, 이는 많은 병력과 광범위한 군사 지원이 필요하고 높은 인명 피해와 막대한 물질적 손상을 초래할 수 있습니다. 네 번째 선택지는 협상 복귀이며, 이는 비용이 가장 적습니다.

이는 미국의 이란에 대한 침략 행위가 협상 중에 이루어졌으며 워싱턴이 신뢰할 수 없음을 보여주었다는 사실에도 불구하고 그렇습니다.