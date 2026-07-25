야히야 사리아: 우리는 2차례의 압도적 작전을 수행했다; 봉쇄는 여전히 지속된다

압나 통신사가 알마시라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 예멘 군부 대변인 야히야 사리아는 말했습니다: 우리 국민에 대한 새로운 침략 행위와 예멘의 주권 침해에서, 사우디 적은 지난밤 호데이다 시와 항구, 그리고 카마란 섬에 범죄적인 공격을 감행했으며, 이는 물질적·정신적 피해를 초래했습니다.

그는 덧붙였습니다: 우리의 방공 시스템은 영공 침범 후 적기 편대와 교전하여 그들이 우리 국민에 대한 추가 범죄를 저지르는 것을 막았습니다.

야히야 사리아는 강조했습니다: 우리는 두 가지 중요한 군사 작전을 수행했으며, 첫 번째 작전에서 지잔에 있는 아람코 시설이 수십 발의 탄도 미사일과 드론으로 표적이 되었습니다. 두 번째 작전에서는 얀부에 있는 아람코 관련 민감 표적이 여러 발의 미사일과 드론으로 표적이 되었습니다. 두 작전 모두 성공적이었으며 적에게 정확하고 직접적인 타격을 가했습니다.

예멘 군부 대변인은 말했습니다: 긴장의 지속적인 고조는 사우디 적이 우리 국민에 대한 봉쇄를 계속하고 우리 국가의 주권을 침해하려는 고집의 정도를 보여주며, 이는 용납될 수 없습니다. 그리고 우리의 자유롭고 신실하며 투쟁하는 국민은 강력하고 압도적으로 이에 대응할 것입니다.

그는 덧붙였습니다: 우리는 국가와 국민을 명예롭고 책임감 있게 방어하는 임무를 수행할 것을 약속합니다. 그리고 범죄적인 적은 우리로부터 저항과 대결 외에는 아무것도 얻지 못할 것입니다.