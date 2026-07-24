트럼프, 미국 선거법 변경 시도 혐의로 소송 제기

아브나 통신사가 알-마야딘을 인용해 보도한 바에 따르면, 뉴욕타임스는 미국 4개 주가 트럼프 행정부의 선거 실시 방식 변경을 의무화하는 규정에 항의하는 소송을 제기했다고 보도했습니다.

이 보도에 따르면 일리노이주 법무장관은 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 "트럼프는 자신의 요구를 관철시키기 위해 주들을 협박할 수 없다"고 말했습니다.

이러한 상황은 미국 대통령이 최근 논란의 여지가 있는 조치로 미국 선거 지원 위원회(EAC)의 민주당원 2명과 공화당원 1명을 해임하거나 사임하도록 강요했으며, 이로 인해 2026년 중간선거를 불과 몇 달 앞두고 이 연방 기관에 단 한 명의 위원도 남지 않게 된 가운데 발생했습니다.

백악관은 이 결정을 확인했으며, 대통령은 "선거 안보 보장 및 합법적 투표 집계"라는 임무에 부합하지 않는 인물들을 해임할 권한이 있다고 밝혔습니다.