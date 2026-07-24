이란에 대한 EU와 미국의 적대적 조치

아브나 통신사에 따르면, EU 외교안보정책 고위대표 카야 칼라스는 오늘 금요일 EU가 이란의 판사 5명과 사이버 활동 분야의 저명 인사 1명을 '인권 침해' 혐의로 새로운 제재 조치를 취했다고 발표했습니다.

그러나 칼라스는 이 판사들의 이름은 공개하지 않았습니다.

미국 재무부 또한 이란 관련 개인 4명과 9개 기관을 제재 대상으로 지정했습니다.

인권을 구실로 한 유럽과 미국의 이란 인사들에 대한 제재는 새로운 일이 아닙니다. 이 정부들은 인권을 이란을 포함한 세계 여러 국가들에 압력을 가하기 위한 수단으로 활용하기 때문입니다.