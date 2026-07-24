런던 시장: "네타냐후 체포영장 집행을 위해 노력하겠다"

아브나 통신사가 '소디 알-발라드'를 인용해 보도한 바에 따르면, 런던 시장 사디크 칸은 시오니스트 정권의 총리 베냐민 네타냐후에 대해 국제형사재판소(ICC)가 발부한 체포영장을 집행하기 위해 노력하겠다고 확인했습니다.

"영국이 ICC의 네타냐후에 대한 체포영장을 집행할 것인가"라는 질문에 그는 "집단 학살로 기소된 사람은 누구나 정의와 맞서야 합니다. 만약 네타냐후가 런던에 나타난다면, 앤디 버넘 신임 총리와 협력하여 법을 집행하겠습니다"라고 말했습니다.

그는 "런던에는 집단 학살을 저지르는 자들을 위한 자리는 없다"고 분명히 밝혔습니다.