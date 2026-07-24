모메니 내무장관: "BRICS 회원국, 국가 주권과 국제법 수호해야"

아브나 통신사에 따르면, 에스칸다르 모메니 내무장관은 "자연재해 위험 감소"를 주제로 한 BRICS 회원국 내무장관 회의에서, 인도 정부에 회의 개최에 대한 감사를 표하고, 또한 회원국 전문가들의 회의 문서 작성 노력에 감사하며 "오늘날 세계는 기후 변화, 자연재해, 전염병, 중요 기반시설의 취약성 및 기타 새로운 위기와 같은 위험에 직면해 있습니다. 이는 국가들의 안보, 발전, 복지에 동시에 영향을 미치는 위협이며, 이에 대응하기 위해 다자간 협력은 불가피한 필수 요소입니다"라고 말했습니다.

그는 BRICS가 신흥 경제국 간 가장 중요한 협력 메커니즘 중 하나로서 가진 잠재력을 언급하며 "BRICS는 회복력 강화, 경험 교류, 위기 관리 및 재해 위험 감소 분야에서의 실질적 협력 강화를 위한 효과적인 모델이 될 수 있습니다"라고 덧붙였습니다.

BRICS, 국가에 대한 침략과 민간인 공격 규탄해야

모메니 장관은 이란 이슬람 공화국 영토에 대한 침략을 언급하며 "국가의 영토 보전 위반, 기반시설, 발전소, 주거 지역, 학교, 병원 및 기타 민간 시설의 대규모 파괴, 그리고 여성, 어린이, 노인들의 살해는 유엔 헌장을 포함한 국제 문서에 대한 명백한 무시의 표현입니다"라고 말했습니다.

그는 BRICS 회원국들이 국제법과 유엔 헌장의 기본 원칙에 따라 이러한 행위를 규탄함과 동시에, 침략, 국가 주권 위반, 민간인 공격, 중요 기반시설 파괴에 반대하는 명확하고 단호한 입장을 취하기를 희망한다고 밝혔습니다.

내무장관은 강조하여 "국제법 수호, 국가의 국가적 주권 존중, 무력 사용 반대에 대한 BRICS의 단결되고 단호한 목소리는 국제사회에 중요한 메시지를 전달하고 국제 평화, 안보, 안정 강화에 기여할 것입니다. 이러한 접근 방식은 BRICS가 강조하는 협력, 다자주의, 상호 존중, 공동 발전의 정신과 완전히 일치합니다"라고 말했습니다.