칼리바프: "시오니스트 정권은 이슬람 국가들의 1번 적"

아브나 통신사에 따르면, 이란 의회 의장 모하마드 바게르 칼리바프는 테헤란에서 이라크 총리 알리 팔레흐 알-자이디와 회담하고 대화를 나누었습니다.
이란 의회 의장은 이라크 총리와 수행단을 환영하며, 이라크 각 도시에서 혁명 지도자(순교자)의 장엄한 장례식을 개최한 이라크 국민과 정부에 감사를 표하고, "아르바인 순례자들을 위한 환대에 최선을 다하고 있는 이라크 국민과 정부에 미리 감사드린다"고 덧붙였습니다.
칼리바프는 테헤란-바그다드 관계의 역사를 강조하며 "이란과 이라크의 협력은 지역 및 이슬람 국가들의 안정에 매우 효과적이며, 이란과 이라크는 함께 협력하여 지역의 많은 문제를 해결할 수 있다"고 말했습니다.
의회 의장은 "시오니스트 정권은 의심할 여지없이 모든 이슬람 국가들의 적"이라며 강조하여 "이란과 이라크가 이슬람교도들의 1번 적인 시오니스트 정권에 맞서 이슬람 국가들의 단결을 유지하기 위해 협력하는 것은 분명 효과적일 것이다"라고 말했습니다.
24 7월 2026 - 22:01
News ID: 1844450
Source: ABNA
이란 의회 의장은 이라크 총리와의 회담에서 "시오니스트 정권은 의심할 여지없이 모든 이슬람 국가들의 적이며, 이 정권에 맞서 이슬람 국가들의 단결을 유지하는 데 있어 이란과 이라크의 협력은 효과적이다"라고 말했습니다.
아브나 통신사에 따르면, 이란 의회 의장 모하마드 바게르 칼리바프는 테헤란에서 이라크 총리 알리 팔레흐 알-자이디와 회담하고 대화를 나누었습니다.
Your Comment