칼리바프: "시오니스트 정권은 이슬람 국가들의 1번 적"

아브나 통신사에 따르면, 이란 의회 의장 모하마드 바게르 칼리바프는 테헤란에서 이라크 총리 알리 팔레흐 알-자이디와 회담하고 대화를 나누었습니다.

이란 의회 의장은 이라크 총리와 수행단을 환영하며, 이라크 각 도시에서 혁명 지도자(순교자)의 장엄한 장례식을 개최한 이라크 국민과 정부에 감사를 표하고, "아르바인 순례자들을 위한 환대에 최선을 다하고 있는 이라크 국민과 정부에 미리 감사드린다"고 덧붙였습니다.

칼리바프는 테헤란-바그다드 관계의 역사를 강조하며 "이란과 이라크의 협력은 지역 및 이슬람 국가들의 안정에 매우 효과적이며, 이란과 이라크는 함께 협력하여 지역의 많은 문제를 해결할 수 있다"고 말했습니다.

의회 의장은 "시오니스트 정권은 의심할 여지없이 모든 이슬람 국가들의 적"이라며 강조하여 "이란과 이라크가 이슬람교도들의 1번 적인 시오니스트 정권에 맞서 이슬람 국가들의 단결을 유지하기 위해 협력하는 것은 분명 효과적일 것이다"라고 말했습니다.