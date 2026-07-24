아라그치: "이란, 세계적 차원에서 대화의 주요 축 중 하나로 부상"

아브나 통신사에 따르면, 우리나라 외무장관 세예드 압바스 아라그치는 BRICS 회원국 외무장관 회의 계기로 "지금까지 파키스탄, 러시아와의 회담이 있었고, 현재는 상하이 협력 기구(SCO) 회원국들과도 회담을 가졌습니다. 이들 국가 대부분과 공통된 입장을 가지고 있습니다. 이들 국가 모두 미국의 침략, 이 국가의 일방적이고 불법적인 행동, 국제법 위반, 그리고 불법적인 무력 사용을 명백히 규탄하고 있으며, 이러한 추세에 대응할 해결책을 모색하고 있습니다"라고 말했습니다.

그는 이어 "오늘 제 연설에서도 말했듯이, 국제사회가 이를 규탄하고 대처하지 않는다면 조만간 모든 이에게 닥칠 재앙입니다. 이러한 느낌과 우려는 이들 국가 모두에게 존재합니다. 우리가 가진 대화를 통해 이 문제에 대해 상당한 합의와 일치가 있음을 확인했으며, 의견 교환이 이루어졌습니다"라고 덧붙였습니다.

아라그치 장관은 강조하여 "양자 문제와 지역 정세 발전에 대해서도 논의했습니다. 현재 미국의 침략 문제는 가장 중요하게 논의되는 사안 중 하나이며, 현재 상황에서 이란은 세계적 차원에서 관심과 대화의 주요 축 중 하나가 되었습니다"라고 말했습니다.