아야톨라 하타미: 저항과 월라야트(수호자)를 중심으로 한 단결이 이란 민족 승리의 비결이다



메르 통신사 특파원에 따르면, 테헤란 임시 금요일 이맘인 아야톨라 세예드 아흐마드 하타미는 이맘 호메이니 기도회에서 진행된 이번 주 금요일 설교에서 "성 꾸란에는 심판의 날에 대한 약 70개의 이름과 묘사가 언급되어 있습니다. 부활의 날의 이름 중 하나는 '회계의 날'로, 인간이 이 세상에서 한 모든 행위에 대해 책임을 져야 하는 날입니다"라고 말했습니다.

그는 이슬람 예언자(평화가 그에게 있기를)의 생활 방식을 우리의 본보기로 삼아야 한다고 덧붙이며, "예언자(평화가 그에게 있기를)의 가장 중요한 특징 중 하나는 저항, 진리의 길에서의 확고함, 그리고 진리에서 물러서지 않는 것입니다. 국민이 저항하려면 지도자들도 저항의 선구자가 되어 최전선에 서야 합니다"라고 말했습니다.

그는 계속해서 "최고 지도자의 서면 메시지는 깊고 필수적인 메시지입니다. 최근 메시지에서 그는 이슬람 혁명의 이상 실현, 이란의 존엄과 독립 유지, 그리고 범죄적이고 교활한 미국 적에 맞서기 위해 모든 분야에서 국민과 책임자들의 단결과 일치의 필요성을 강조했습니다"라고 말했습니다.

그는 단결에는 축이 필요하며, 그 단결의 축은 월라야트 파키(법학자의 통치)라고 말했습니다.

테헤란 금요일 설교자는 "가자 지구의 범죄에 대한 행동으로 인해 법률 및 국제 기관에 대한 불신이 증가했습니다"라고 말했습니다.

그는 이어 "이번이 네 번째로 미국이 협상 중간에 군사 행동을 취하는 것이며, 이러한 상황에서 명예로운 방어 외에는 다른 길이 남아 있지 않습니다"라고 말했습니다.

그는 "이란 민족과 전사들은 적의 공격에 맞서고 그들의 행동에 강력히 대응해야 합니다. 저항의 결말은 승리이며, 인내하는 사람은 결국 승리를 거둘 것입니다. 비록 이 길이 시간이 걸릴지라도 말입니다"라고 강조했습니다.