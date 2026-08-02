"안사르알라: 리야드는 사이버 공간을 악용해 예멘을 약화시키려 한다"

통신사 아브나가 알마시라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 안사르알라 운동 정치국 위원 무함마드 알파라는 사우디아라비아가 소셜 미디어 콘텐츠 제작자들을 예멘 국민에 대한 심리전에 이용하기 위해 접근하는 시도에 대해 경고했으며, 이러한 움직임은 미디어 및 디지털 도구를 통해 여론에 영향을 미치고 국내 전선을 약화시키려는 노력의 일환으로 이루어지고 있다고 강조했습니다.

알파라는 플랫폼 'X'의 개인 페이지에 게시한 글에서 일부 콘텐츠 제작자들이 재정적 이익을 대가로 외부 프로그램을 위해 봉사하는 도구가 되기로 동의했다고 덧붙였습니다. 그는 그들이 과거에 얻은 명성과 영향력이 우연이 아니라 국민의 이상에 부합하는 입장과 어려운 시기에 시민들과 함께 버텨온 결과라고 지적했습니다.

그는 일부 인플루언서들이 침략자 편에 동조함으로써 대중적 기반이 감소하고 신뢰도의 상당 부분을 상실하여, 이제 시청자들은 그들을 사회에 대한 미디어 캠페인을 수행하는 도구로 보는 반면, 이전에는 팔로워들의 폭넓은 신뢰를 누렸다고 언급했습니다.

안사르알라 정치국 위원은 과거의 경험들이 디지털 공간에서 영향력 있던 많은 인물들이 입장을 바꾸고 사우디아라비아에 유리한 미디어 캠페인에 참여한 후 지위를 잃었음을 보여주었다고 강조했습니다.

알파라는 그러한 캠페인에서 인플루언서를 악용하는 것은 그들에게 진정한 이득이 되지 않으며, 오히려 그들의 경력과 입장에 부정적인 영향을 미치고 여론과 대립하게 만든다고 덧붙였습니다.

알파라는 사이버 공간의 콘텐츠 제작자들에게 직접 메시지를 보내, 국민들 사이에서 자신의 위치와 존경을 유지하고 원칙적 입장 위에 세워진 신뢰는 일시적인 재정적 이익보다 더 가치 있으며, 잃어버린 대중의 신뢰를 미래에 회복하는 것은 어려울 것임을 인식하라고 촉구했습니다.